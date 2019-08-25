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إقبال الحجاح المغادرين لصالة حجاج مطار جدة على معرض صور معالم من الحج

الأحد، 25 أغسطس 2019 03:00 ص
إقبال الحجاح المغادرين لصالة حجاج مطار جدة على معرض صور معالم من الحج معرض صور معالم من الحج
وكالات الأنباء

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شهد معرض صور معالم من الحج الذى تنظمه وكالة الأنباء السعودية وهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة إقبال عدد من الحجاج الذين يستعدون هذه الأيام للمغادرة إلى بلدانهم عبر رحلات مجدولة في صالة حجاج مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة وذلك لليوم الثامن على التوالي.

حجاج
حجاج

 

وشاهد الحجاج عبر أكثر من 70 صورة فوتوغرافية وعدد من مقاطع الفيديو المشاعر المقدسة قديمًا ومراحل تطويرها مع منطقة مكة المكرمة في سبيل الارتقاء بالخدمات المقدمة لضيوف الرحمن من الحجاح والمعتمرين.

الحجاج يزورون المعرض
الحجاج يزورون المعرض

 

وحرص الحجاج على التقاط الصور التذكارية لهم داخل المعرض التي قدمت لهم مطبوعة بالمجان لتوثق آخر لحظات رحلة الحج بالنسبة لهم.

حجاج داخل المعرض
حجاج داخل المعرض

 

وشارك في المعرض الذي يحظى بدعم أمارة منطقة مكة المكرمة : الهيئة العامة للطيران المدني، ودارة الملك عبدالعزيز، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومؤسسة مسك الخيرية، وقطارالحرمين الشريفين، وشركة طيران "ناس".


الحج

موسم الحج

معالم من الحج

حجاج بيت الله الحرام

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