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"أمن الدقهلية "يلقى القبض على مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية

الأحد، 25 أغسطس 2019 06:36 م
"أمن الدقهلية "يلقى القبض على مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية حملة أمنية - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث مركز المطرية بالدقهلية من إلقاء القبض على مسجل خطر ،هارب من حكم بالسجن فى قضية سطو مسلح على محل لبيع الذهب.

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد فتح الله ،  رئيس مباحث مركز المطرية، بتردد احد المسجلين خطر و المطلوبين على دائرة المركز، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية ، والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز والنقيب احمد شطا معاون مباحث المركز.
 
وتم إعداد مأمورية وتم  القاء القبض علي  " خيرى . ف  "  وبحوزته بندقية آلية ، وتبين أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات، كما أن المتهم  هارب من عام 2016 وقضي عليه بالسجن 10 سنوات في واقعة سطو مسلح على محل للمصوغات والمجوهرات، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.
 
 

 

 


الدقهلية

أخبار الحوادث

ضبط هارب

مركز المطرية

ضبط مطلوب أمني

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