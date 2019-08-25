"أمن الدقهلية "يلقى القبض على مسجل خطر وبحوزته بندقية آلية

تلقي اللواء فاضل عمار ، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير مباحث المديرية، يفيد بورود معلومات للرائد احمد فتح الله ، رئيس مباحث مركز المطرية، بتردد احد المسجلين خطر و المطلوبين على دائرة المركز، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة العقيد احمد العجوز رئيس فرع البحث الجنائي بشمال الدقهلية ، والرائد أحمد فتح الله رئيس مباحث المركز والنقيب احمد شطا معاون مباحث المركز.

وتم إعداد مأمورية وتم القاء القبض علي " خيرى . ف " وبحوزته بندقية آلية ، وتبين أنه هارب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات، كما أن المتهم هارب من عام 2016 وقضي عليه بالسجن 10 سنوات في واقعة سطو مسلح على محل للمصوغات والمجوهرات، و جاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة وجاري العرض علي النيابة العامة.