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"أرامكو" تحول انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية

الأحد، 25 أغسطس 2019 05:21 م
"أرامكو" تحول انبعاثات ثانى أكسيد الكربون إلى منتجات صناعية ارامكو السعودية
كتب مصطفى عنبر

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كشفت شركة "أرامكو السعودية" عن تطوير طرق مبتكرة لإعادة استخدام انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتحويلها إلى منتجات عالية القيمة، تلبّي احتياجات المجتمعات والأفراد حول العالم.

 

وأوضحت الشركة أن جهودها لا تتوقف عند هدف خفض الانبعاثات، بل تتجاوزه إلى تحويل ثاني أكسيد الكربون والغازات الأخرى المستخلَصة إلى منتجات صناعية نافعة واللقيم المستخدم في قطاع التصنيع.

 

وقالت إنها لا ترى في غاز ثاني أكسيد الكربون والانبعاثات الأخرى المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مجرد مخلفات عديمة القيمة، بل هي مواد مفيدة في تصنيع السيارات والأجهزة الطبية والمواد اللاصقة الصناعية والاستهلاكية والعزل، إضافة إلى طلاء الأدوات المنزلية وتغليف الأطعمة وغير ذلك.

 


السعودية

ارامكو

ثانى أكسيد الكربون

انبعاثات

الاحتباس الحرارى

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