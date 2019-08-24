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وفاة طفلة بعد إجراءها عملية لوزتين بمستشفى خاصة وأسرتها تحرر محضرا بقنا

السبت، 24 أغسطس 2019 03:11 م
وفاة طفلة بعد إجراءها عملية لوزتين بمستشفى خاصة وأسرتها تحرر محضرا بقنا جثة - أرشيفية
قنا – وائل محمد

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لقيت طفلة مصرعها إثر نزيف فى الأنف والحنجرة، عقب إجراءها عملية استئصال لوزتين ولحمية فى مستشفى خاصة بمدينة نقادة بمحافظة قنا، مما دفع أهالها إلى تحرير محضر الطبيب والمستشفى.

كان اللواء مجدى القاضي، مدير أن قنا، تلقى إخطارًا يفيد بوفاة "نورة جمعة جاد الكريم على"، 4 سنوات، وتقدم والد الطفلة بمدينة نقادة ويعمل كهربائى سيارات، ببلاغ رقم 3339 جنح مركز نقادة، ضد طبيب يدعى "هانى .م" طبيب أنف وأذون وحنجرة فى مستشفى النيل فى نقادة، يتهمه بالإهمال فى قتل "نورة" بقطع شريان أثناء أجرائه عملية استئصال لوزتين ولحمية والتى على إثرها توفيت الطفلة.

ومن جانبها بدأت نيابة مركز نقادة التحقيق فى الواقعة مع الطبيب، وتم التحفظ على السيارة التى قامت بنقل الطفلة غير مجهزة طبيًا، كما تم استعجال تقرير الطب الشرعى.


قنا

وفاة طفلة

استئصال لوزتين ولحمية

مدير امن قنا

بلاغ ضد طبيب

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