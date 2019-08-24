سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 04:23 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

وزير الخارجية الباكستانى يبحث مع نظيره المالديفى الوضع فى جامو وكشمير

السبت، 24 أغسطس 2019 03:10 م
وزير الخارجية الباكستانى يبحث مع نظيره المالديفى الوضع فى جامو وكشمير وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أجرى وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي اتصالا هاتفيا مع نظيره المالديفي عبد الله شاهد، حيث بحث الجانبان خلالها الوضع في جامو وكشمير.

وقال قريشي إن الإجراءات الأحادية التي قامت بها الهند لإلغاء الوضع الدستوري الخاص لجامو وكشمير، تعارض قرارات مجلس الأمن الدولي للأمم المتحدة والقوانين الدولية، وتشكل خطرا للأمن والسلام على الصعيد الإقليمي، حاثا المالديف على لعب دور لتخفيف معاناة الكشميريين ورفع الحظر والقيود في جامو وكشمير، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.

ومن جانبه، قال وزير الخارجية المالديفي إن بلاده تراقب الوضع عن كثب، كما اتفق الجانبان على مواصلة الاتصال الثنائي لبذل الجهود المشتركة لتعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

 


باكستان

المالديف

كشمير

محمود قريشى

الهند

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة