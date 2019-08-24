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وزير التعليم يعلن بدء الدراسة فى الصفوف الأولى 11 سبتمبر المقبل

السبت، 24 أغسطس 2019 01:39 م
وزير التعليم يعلن بدء الدراسة فى الصفوف الأولى 11 سبتمبر المقبل وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

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أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن العام الدراسى الماضى كان مليء بالأحداث الإيجابية، موضحا أنه يتم خلال الفترة الحالية  بناء نظام تعليم جديد فى رياض الأطفال وبناء المناهج وأيضا النظام المعدل فى الثانوى العام.

وأوضح  خلال مؤتمر صحفى اليوم، أن نظام التعليم الجديد الذى تم بنائه هو مستقبل التعليم فى مصر، موضحاأنه لا توجد ثانوية التابلت أو التراكمية وإنما المفهوم الصحيح هو النظام المعدل.

وأشار، إلى أنه تم بناء إطار عام للمناهج لمدة 12 عاما ومناهج الصف الثانى الابتدائى فى المطابع حاليا، مضيفا أنه تم افتتاح 35 مدرسة فى سبتمبر الماضى وسيتم افتتاح 5 مدارس جدد، كما تم افتتاح مدارس دولية حكومية إضافة إلى 11 مدرسة لتكنولوجيا التطبيقية كما تم  اعداد بنوك أسئلة على مستوى عال جدا للصفين الاول والثانى الثانوى وهذه الأسئلة ليست لها إجابات نموذجية وبالتالى تم بناء منظومة تصحيح إلكترونية.

واوضح  أن موجة التعليم الجديد فى الصفوف الأولى وصلت إلى الصف الثانى الابتدائى هذا العام مضيفا أن كتب العام الماضى كانت موجودة بلغات وتم بنائها وفق فلسفة واحدة وتم فصل الباقة عن بعضها حيث تم بناء كتاب خاص للرياضيات وآخر للباقة.

وأكدأن كل التقارير حول النظام الجديد فى الصفوف الأولى مبشرة، مضيفا أن موعد بدء الدراسة فى الصفوف الأولى 11 سبتمبر والصفوف الأعلى بعدها بـ 10 ايام، مؤكدأ أن مدة الدراسة قليلة وأولياء الأمور يشتكون من صعوبة المناهج والحشو وحقيقة المناهج ليس بها حشو ولكن يجب أن يكون العام الدراسى طويل فى مصر.

ويحضر المؤتمر قيادات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ومديرة عموم تنمية المواد الدراسية، والدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليميه بالوزارة والدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام والدكتور رمضان محمد مدير مركز الامتحانات والتقويم التربوى والدكتور محمد مجاهد نائب الوزير وخالد عبد الحكم مدير الإدارة العامة للامتحانات .


التربية والتعليم

النظام الجديد للتعليم

التقييم فى الثانوية العامة

الثانوية التراكمية

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