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نيابة المحلة تفرغ فيديوهات عنتيل قرية كفر حجازى والمتهم يعترف بارتكاب الواقعة

السبت، 24 أغسطس 2019 05:07 م
نيابة المحلة تفرغ فيديوهات عنتيل قرية كفر حجازى والمتهم يعترف بارتكاب الواقعة عنتيل كفر حجازى - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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قامت نيابة مركز المحلة، برئاسة المستشار خالد عابدين رئيس النيابة بتفريغ الفيديوهات الجنسية لعنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية، والتى ظهر فيها المتهم يمارس الرزيلة مع عدد من سيدات القرية، واعترف المتهم بارتكابه للواقعة وأمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، على أن يراعى التجديد له فى الميعاد.

 

كان عنتيل قرية كفر حجازى مركز المحلة بمحافظة الغربية، ويدعى "إسماعيل. ا. ال "، وشهرته" أشرف الحرامى"، صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على صفحات التواصل الإجتماعى"فيس بوك" مع عدد من السيدات بقرية كفر حجازى مركز المحلة، قد اعترف بعد سقوطه فى قبضة مباحث الأداب بعد 5 أشهر من هروبه بمحافظة قنا، بممارسته الرذيلة والفحشاء مع عدد من السيدات، ونشر الفجور بالمجتمع

 

 وكشف المتهم فى اعترافاته أمام ضباط مباحث الآداب برئاسة المقدم أحمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة، بإشراف اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة، أنه انتقل للعيش بالقرية منذ عدة سنوات، واستأجر منزلا ومحلا لبيع مستلزمات التوك توك بالقرية، وتعرف على هؤلاء السيدات وبمرور الوقت صارت بينهم علاقات مشبوهة وصلت إلى إقامة علاقات غير شرعية معهن.

 

 كما كشف المتهم أن السيدات كن يحضرن لمنزله لقضاء بعض الوقت معه وممارسة الرذيلة، مؤكدا أنه كان يقوم بتصويرهن بعلمهن دون اى اعتراض من أى سيدة منهن، مؤكدا أنه كان يذهب لمنازلهن فى بعض الأوقات وممارسة الرزيلة معهن.

 

 وأكد المتهم، أنه تم افتضاح أمره بعد أن شاهد أحد أصدقائه ويدعى" الدكش" الفيديوهات الجنسية للمتهم مع السيدات على جهاز اللاب توب الخاص به، فقام بنقل الفيديوهات ومساومته عليها وطلب مبلغ 50 ألف جنيه، وقام بفضح أمره وتسريب الفيديوهات التى انتشرت بين أهالى القرية.

 

 وكشف المتهم، أنه بعد افتضاح أمره قرر الهروب من القرية، فتوجه إلى محافظة قنا، لحين هدوء الأوضاع بالقرية، وقرر مؤخرا العودة لمدينة المحلة، وما أن وصل حتى تم القبض عليه، بناء على أمر ضبط وإحضار صادر له من النيابة العامة.

 

 وباشرت النيابة التحقيقات مع المتهم وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات على أن يراعى التجديد له فى الميعاد.

 

 وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية بتمكن المقدم احمد الشربينى رئيس مباحث الآداب بالمحلة بإشراف العقيد دكتور عمرو الحو رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، من ضبط صاحب الفيديوهات الجنسية المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعى.


عنتيل كفر حجازى

المحلة

مدير امن الغربية

قرية كفر حجازى

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