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ميكانيكى يطلق النار على رأس شقيقته حتى الموت انتقاما لشرفه بسوهاج

السبت، 24 أغسطس 2019 09:01 م
ميكانيكى يطلق النار على رأس شقيقته حتى الموت انتقاما لشرفه بسوهاج جثة - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم برئاسة المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث أخميم من إلقاء القبض على ميكانيكى، عقب قيامه بإطلاق 4 رصاصات على شقيقته، انتقاما لشرفه عقب اتهامها فى 13 قضية دعارة وتسهيل دعارة.

كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعد الفرقة للشرق يفيد بإطلاق أعيرة نارية فى الشارع ومصرع سيدة تبلغ من العمر 53 عاما وأن وراء الواقعة شقيقها.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث قاده المقدم طارق أبوسديرة رئيس مباحث مركز شرطة أخميم والملازم أول محمود ضاحى وتبين من التحريات قيام محمود م.هـ. 48 سنة ويعمل ميكانيكى بإطلاق النار على شقيقته صفية. م.هـ 53 سنة فى الرأس باستخدام سلاح غير مرخص "طبنجة".

وبفحص ومعاينة جثة المجنى عليها تبين اختراق 4 رصاصات لرأسها مما نتج عنه وفاتها فى الحال قام المتهم بتسليم نفسه والسلاح المستخدم فى الواقعة وبالكشف عن المجنى عليها تبين أنها مسجلة آداب وسبق اتهامها فى 13 قضية ما بين دعارة وتسهيل دعارة.

وبمواجهة شقيقها بما أسفرت عنه التحريات اعترف بارتكابه للواقعة لسوء سلوكها وانتقاما لشرفه بعد معايرة الأهالى له تم تحرير محضرا بالواقعة وتم التحفظ على المتهم على ذمة التحريات لحين عرضه على النيابة العامة لتتولى التحقيق.


سوهاج

محافظة سوهاج

مديرية امن سوهاج

اخميم

حادث قتل

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