معاينة شركة تعرضت للسرقة بالجيزة: لا توجد كاميرات واللصوص استخدموا مفتاحا مصطنعا

كتب بهجت أبو ضيف

تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى سرقة مجهولين لشركة سياحة، حيث يتم فحص عدد من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.

وأفادت معاينة وتحريات رجال المباحث، عدم احتواء الشركة على كاميرات مراقبة، ما سهل مهمة ارتكاب اللصوص للسرقة، ويفحص رجال المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة، فى محاولة للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة.

وتوصلت معاينة رجال المباحث إلى أن اللصوص استخدموا مفتاحا مصطنعا، فى فتح باب الشركة، والاستيلاء على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، وفشلهم فى سرقة محتويات خزينة، لعجزهم عن كسرها.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسرقة مجهولين لشركة سياحة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استولوا على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، مستغلين انصراف موظفى الشركة، عقب انتهاء وقت العمل. وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.