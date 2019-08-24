سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 03:57 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

معاينة شركة تعرضت للسرقة بالجيزة: لا توجد كاميرات واللصوص استخدموا مفتاحا مصطنعا

السبت، 24 أغسطس 2019 03:00 ص
معاينة شركة تعرضت للسرقة بالجيزة: لا توجد كاميرات واللصوص استخدموا مفتاحا مصطنعا كاميرات مراقبة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تجرى الإدارة العامة لمباحث الجيزة تحرياتها فى سرقة مجهولين لشركة سياحة، حيث يتم فحص عدد من المسجلين خطر، والمتهمين السابق تورطهم فى قضايا سرقة مساكن.
 
وأفادت معاينة وتحريات رجال المباحث، عدم احتواء الشركة على كاميرات مراقبة، ما سهل مهمة ارتكاب اللصوص للسرقة، ويفحص رجال المباحث، كاميرات المراقبة الخاصة بالمنشآت المحيطة، فى محاولة للتوصل لهوية مرتكبى الواقعة.
 
وتوصلت معاينة رجال المباحث إلى أن اللصوص استخدموا مفتاحا مصطنعا، فى فتح باب الشركة، والاستيلاء على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، وفشلهم فى سرقة محتويات خزينة، لعجزهم عن كسرها.
 
تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بسرقة مجهولين لشركة سياحة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتوصلت تحريات رجال المباحث أن المتهمين استولوا على أجهزة كمبيوتر، وشاشات عرض، مستغلين انصراف موظفى الشركة، عقب انتهاء وقت العمل. وتحرر محضر بالواقعة، وجارٍ تكثيف التحريات لكشف هوية المتهمين، وتولت النيابة التحقيق.
 

سرقة شركة

سرقة شركة سياحة

ٍرقة شركة بالجيزة

امن الجيزة

كاميرات المراقبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50%

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

تعرف على مصير المحلات غير المرخصة فى قانون المحال العامة الجديد

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

19 تعريفًا هامًا فى قانون تنظيم العمل الأهلى.. تعرف عليها

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

كيف استعدت التربية والتعليم للعام الدراسى والنظام الجديد × 10 معلومات

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

5 معلومات عن مباراة الزمالك وديكاداها فى دورى أبطال أفريقيا

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

منظومة التأمين الصحى: النظام الجديد يوفر تغطية صحية للأسرة وليس الفرد

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

3 خطوات لفضح أكاذيب قنوات الإخوان فى الخارج

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

مصر تواصل تصدرها لدورة الألعاب الإفريقية برصيد 66 ميدالية

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

"اعرف حقك".. 10 قواعد قانونية تنظم حق المرأة المطلقة فى حضانة الصغير

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستكمل مسيرة الإنجاز.. افتتاح أول مركز تدريب أجنبى للعمالة المصرية.. استكمال مشروعات بـ 20 مليار دولار.. والبدء فى تدشين استثمارات جديدة

المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تستكمل مسيرة الإنجاز.. افتتاح أول مركز تدريب أجنبى للعمالة المصرية.. استكمال مشروعات بـ 20 مليار دولار.. والبدء فى تدشين استثمارات جديدة

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

فيلم الأنيمشن Toy Story 4 يحقق ملياراً و18 مليون دولار أمريكى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة