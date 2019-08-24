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محمد الحوت: خفض الفائدة قرار إيجابى وننتظر المزيد من القرارات المحفزة للاستثمار

السبت، 24 أغسطس 2019 08:43 م
محمد الحوت: خفض الفائدة قرار إيجابى وننتظر المزيد من القرارات المحفزة للاستثمار البنك المركزى المصرى
كتب هانى الحوتى

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أكد محمد أمين الحوت، رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة فى مجمله قرار إيجابى.

وقال "الحوت" بغض النظر عن القطاعات المستفيدة من قرار البنك المركزى بخفض الفائدة وإلى أى مدى وبعيدا عن التساؤلات هل نسبة 1.5% كافية لتشجيع الاستثمار أم لا؟، إلا أن القرار جاء ليؤكد على أمور إيجابية مهمة مطلوب التأكيد والتركيز عليها فى نفس الوقت.

وأوضح أن القرار يدعم سياسات برنامج الإصلاح الاقتصادى وقدرة الدولة على خفض معدلات التضخم إلى أقل مستوى له منذ 4 سنوات.

ووصف "الحوت" القرار بأنه خطوة على الطريق الصحيح تم اتخاذه بحسابات دقيقة تعكس قدرة السياسة النقدية فى مصر فى التعامل مع المتغيرات على المستوى المحلى والدولى ومن بينها انخفاض معدل الفائدة عالميا وتوجه معظم البنوك المركزية على مستوى العالم إلى خفض الفائدة ومن أهمها البنك الفيدرالى الأمريكى.

وقال إن خفض أسعار الفائدة جاء فى توقيت مثالى وسيؤدى إلى سحب قدر كبير من السيولة لدى البنوك وضخها فى السوق خاصة بعد صرف شهادات قناة السويس.

وتوقع "الحوت"، أن يستحوذ قطاع الاستثمار العقارى على النصيب الاكبر من أموال المستفيدين من شهادات قناة السويس وهو ما ينعش الطلب على القطاع العقارى المصرى خاصة فى وحدات الإسكان المتوسط وإسكان الشباب والتى تشهد طلبا متزايدا فى السوق المحلية سنوياً.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن الاستثمار فى مصر فى حاجة إلى المزيد من القرارات الايجابية المتعلقة بأسعار الفائدة والمحفزة للاستثمار.

وقال "الحوت": نتوقع إجراء تخفيض آخر فى ظل استقرار الأوضاع الاقتصادية فى مصر وتحقيق معدلات نمو فى ظل الظروف الاقتصادية العالمية والإقليمية الراهنة.


البنك المركزي

معدلات التضخم

اسعار الفائدة

الاستثمار العقاري

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