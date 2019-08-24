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محافظ سوهاج يغلق مقهيين بدون ترخيص ويأمر بإزالة التعديات على طرح النيل

السبت، 24 أغسطس 2019 11:53 م
محافظ سوهاج يغلق مقهيين بدون ترخيص ويأمر بإزالة التعديات على طرح النيل جولة محافظ سوهاج
سوهاج عمرو خلف

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وجه الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج بتكليف حماية النيل بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتعدين على أراضى طرح النيل بعزبة الصفيح بمركز ومدينة جرجا، وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة فى هذا الشأن بالتنسيق مع الوحدة المحلية ومديرية الأمن.

وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج أن ذلك جاء خلال جولة محافظ سوهاج الليلة بمركز ومدينة جرجا، حيث تفقد عزبة الصفيح، وشارع المزلقان البحرى "شارع عبد المجيد مصطفى"، ومنطقة الأبراج، وميدان الصهريج، مشيراً الى أن المحافظ وجه بغلق مقهيين بدون ترخيص، ورفع إشغالات المقاهى بشارع المزلقان البحري.

وذكر المتحدث الرسمى أن المحافظ وجه بمنع بائعى الأسماك من إفتراش ميدان الصهاريج، وإلزامهم بالأماكن المخصصة لهم بسوق السمك، موجهاً مديرية الطرق والكبارى بسرعة البدء فى أعمال رصف ميدان الصهاريج بالتنسيق مع الوحدة المحلية.

كما استوقف المحافظ أحد المواطنين يشتكى من الإشغالات بمنطقة الأبراج، حيث وجه المحافظ بسرعة العمل على رفع تلك الإشغالات.   

محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (1)

محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا

 

محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (2)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (3)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا 
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (4)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا

 

محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (5)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا

 

محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (6)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا 
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (7)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا (9)
محافظ سوهاج خلال جولته المفاجئة مساء اليوم بجرجا

 


محافظ سوهاج

جرجا

رفع اشغالات

بائعى الأسماك

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