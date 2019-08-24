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لأول مرة.. طالبة بجامعة القاهرة تفوز بـ"لقب العالم" فى مسابقة للغة الصينية

السبت، 24 أغسطس 2019 01:25 م
لأول مرة.. طالبة بجامعة القاهرة تفوز بـ"لقب العالم" فى مسابقة للغة الصينية الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب الفائزة بلقب العالم
كتب وائل ربيعى

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أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، فوز الطالبة بسنت سيد خليل بكلية الآداب بالجامعة بلقب العالم فى مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات على مستوى العالم"، التى أجريت خلال شهر أغسطس الجارى فى مقاطعة هونان بوسط الصين وهى المسابقة التى ينظمها المركز الرئيسى لمعاهد كونفوشيوس بالصين للطلاب الجامعيين الأجانب من مختلف أنحاء العالم للغة الصينية.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن الطالبة بسنت سيد خليل حصدت على "لقب أفريقيا" الأسبوع الماضى بعد اجتياز العديد من الاختبارات وبذل المجهودات خلال فترة الاستعداد .

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، على حرص جامعة القاهرة لإنفتاح طلابها على الحضارات والثقافات العالمية وهو مايدفعها لعقد الاتفاقيات والشراكات الأكاديمية مع كبرى الجامعات العالمية والتى سوف يقوم عليها فرع جامعة القاهرة الدولى بمدينة السادس من أكتوبر.

جدير بالذكر، أن الطالبة بسنت سيد خليل من كلية الآداب جامعة القاهرة، قد فازت هى والطالب محمد جهاد من كلية الألسن جامعة عين شمس فى المسابقة التمهيدية جسر اللغة الصينية التى أجريت على مستوى الجامعات فى مصر فى إبريل الماضي، وسافرا لتمثيل مصر فى المسابقات النهائية بمشاركة 144 متسابقٱ من 122 دولة، كانوا قد اختيرو من بين العديد من الطلاب الذين شاركوا فى المراحل التحضيرية للمسابقة خارج الصين. 

وتمكنت طالبة جامعة القاهرة بسنت سيد خليل من حصد لقب أفريقيا والفوز على 47 متسابق من قارة إفريقيا، لتستعد لخوض تصفيات لقب العالم.

ومن جانبها، قالت الدكتورة رحاب محمود، رئيس قسم اللغة الصينية بكلية الآداب بالجامعة ومديرة معهد كونفوشيوس، إن مسابقة جسر اللغة الصينية لطلاب الجامعات تعد المسابقة الأكبر لطلاب الجامعات على مستوى العالم للغة الصينية، مشيرة إلى أن فوز طالبة جامعة القاهرة "بلقب العالم" يعكس التطور الهائل للجامعة ومعهد كونفوشيوس فى تعليم طلابها اللغة الصينية وآدابها.


جامعة القاهرة

معهد كونفشيوس

اللغة الصينية

جسر اللغة الصينية

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