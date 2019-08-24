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كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة خضراوات وفاكهة - أرشيفية
كتب عز النوبى

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ينشر "اليوم السابع" عددًا من فوائد منظومة "تكويد" مزارع المنتجات الزراعية "الخضر والفاكهة"، لتوحيد معايير تداول الإنتاج لأغراض الاستهلاك والتصدير إلى الخارج، وحماية المستهلك وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية وزيادة الصادرات الزراعية.
 

- تهدف المنظومة لتكويد جميع مزراع الخضر والفاكهة وتتبع منتجاتها سواء للاستهلاك أو التصدير.

- تعمل على تسجيل بيانات نوعية الزراعة والأصناف، ومتوسط الإنتاجية بالمزرعة.

- تعمل على إعداد سجلات بالتواريخ لكل مدخلات الإنتاج المستخدمة "كالمبيدات، والمخصبات، والأسمدة".

- تتبع رفض أى شحنة تصديرية من تلك المزارع سواء بموقع المزرعة ومصدر المنتج الزراعى.

- رصد العيوب الموجودة بالمزراع لتحسين أداء منتجاتها.

- تساهم فى زيادة الصادرات الزراعية طبقا للمعايير والاشتراطات الدولية.

- تحفيز المزارع الصغير بإعطاء فرص لتصدير لمنتجاتهم للخارج.

- تعمل على تتبع المنتج الزراعى من المستهلك إلى المزرعة.

- تقلل من رفض الشحنات المصدرة وعدم وجود متبقيات المبيدات.

- عمل برامج ارشادية للمزراعين عن طرق التسميد والرى ورش المبيدات.

- عمل قاعدة بيانات للمزارع وإعطائها اكواد لإمكانية الوصول للمزارع المخالف.

- توحيد معايير تداول الإنتاج لأغراض الاستهلاك والتصدير إلى الخارج.

- تستهدف حماية المستهلك وإنتاج سلع غذائية بجودة عالية.


الصادرات الزراعية

تكويد مزارع الفاكهة

محصول الخضر

تسميد الخضر

اخبار

اليوم السابع بلس

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