غدا.. إعلان القوائم الأولية للمرشحين لانتخابات "الوطنى 2019" فى الإمارات

وكالات

تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات فى الامارات، غدا الأحد، القائمة الأولية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطنى الاتحادى 2019 ، يليها فتح باب التقدم بطلبات الاعتراض على المرشحين لأعضاء الهيئات الانتخابية لمدة 3 أيام ابتداء من الاثنين الموافق 26 أغسطس الحالى إلى 28 أغسطس 2019.

ووفقا لما نشرته وكالة انباء الامارات، وفقا للجنة الوطنية للانتخابات، يجوز لكل عضو من أعضاء الهيئة الانتخابية في الإمارة تقديم طلب بالطعن في ترشح أحد المرشحين إلى لجنة الإمارة التي يتبعها خلال الفترة المحددة بينما تنظر اللجنة الوطنية للانتخابات في طلبات الاعتراض وتصدر قراراتها بشأن طلبات الاعتراض على المرشحين وتكون قرارات اللجنة الوطنية للانتخابات في هذا الشأن نهائية " أي لا يجوز الطعن عليها بأي طريق من طرق الطعن " وفي الأول من سبتمبر تعلن اللجنة ردها على الاعتراضات على المرشحين.

ووفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية تعلن اللجنة الوطنية للانتخابات قائمة المرشحين النهائية في 3 سبتمبر المقبل على أن تبدأ فترة تقديم أسماء وكلاء المرشحين في 4 سبتمبر حسب الشروط الضابطة لذلك في التعليمات التنفيذية في حين تنطلق فترة الحملات الانتخابية للمرشحين في 8 سبتمبر فيما يكون آخر موعد لانسحاب المرشحين في تاريخ 15 سبتمبر وستكون فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومي 22 و23 سبتمبر 2019.

وتمتد فترة التصويت المبكر من 1 إلى 3 أكتوبر وهو العملية التي يمكن للناخبين من خلالها التصويت قبل موعد اليوم الرئيسي للانتخابات ويهدف إلى إتاحة الفرصة أمام أعضاء الهيئات الانتخابية للإدلاء بأصواتهم مبكرا قبل يوم الانتخاب الرئيسي.