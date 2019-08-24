الرئيسية أخبار عاجلة غالبية القراء يؤيدون تغليظ عقوبة استخدام الكلاب فى ترويع المواطنين السبت، 24 أغسطس 2019 08:10 ص النتيجة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قام " اليوم السابع" باستطلاع قرائه حول استخدام البعض الكلاب فى ترويع المواطنين فى سؤال بعنوان : هل تؤيد تغليظ عقوبة استخدام الكلاب فى ترويع المواطنين ؟ وجاءت النتيجة كالتالى : غالبية القراء بنسبة 97% أجابوا بنعم فى حين أجاب 3% فقط من القراء بلا. الكلاب ترويع المواطنين بالكلاب قوات الشرطة الكلاب الضالة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة قارئ يشكو من انتشار الكلاب الضالة بشارع سنوسي المندرة بالإسكندرية الخميس، 22 أغسطس 2019 06:00 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن فوائد "تكويد" مزارع الخضر والفاكهة قمة نارية بين ليفربول وآرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدوري الإنجليزي الرئيس السيسى يصل "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع طقس اليوم حار رطب على الوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة العين عليها حارس.. ازاى تحافظ عليها من الإصابات فى خطوات بسيطة طلاب الثانوية العامة دور ثان يؤدون اليوم امتحانى الكيمياء وعلم النفس 442 مليون دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw حول العالم خلال ساعات.. إعادة محاكمة 47 متهمًا بـ"اقتحام قسم التبين" خطوة بخطوة.. تعرف على طرق التفريق بين اللحوم والكبدة البلدى والمستوردة تواريخ هامة ارتبطت بمحاكمة بديع و46 آخرين بـ"اقتحام قسم العرب".. تعرف عليها تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ التعليم العالى تعلن انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة اليوم بحد أدنى 50% المزيد من Trending Plus
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