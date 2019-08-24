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طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء وعلم النفس الدور الثانى

السبت، 24 أغسطس 2019 09:00 ص
طلاب الثانوية العامة يبدأون امتحان الكيمياء وعلم النفس الدور الثانى لجان الثانوية العامة
كتب ــ محمود طه حسين

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بدأ طلاب الثانوية العامة قبل قليل، أداء امتحان مادتى الكيمياء وعلم النفس والاجتماع بامتحانات الدور الثانى.

ويؤدى طلاب الثانوية العامة شعبة العلمى (علوم – رياضيات) الامتحان في مادة الكيمياء بإجمالي 30256 طالبا وطالبة، ويؤدى طلاب الثانوية العامة بالشعبة الأدبية الامتحان في مادة علم النفس والاجتماع بإجمالي  4778 طالبا وطالبة.

كما يؤدي طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (الورقة الأولى) بإجمالي 4 طلاب، كما يؤدى طالبا امتحان الدور الثانى فى مادة الفلسفة.

وانطلقت  السبت 17 أغسطس الجارى امتحانات الدور الثاني من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة، ويبلغ إجمالي الطلبة الذين لهم حق دخول الدور الثاني 124436 طالبا وطالبة موزعين على 278 لجنة  فى جميع المحافظات.

 

 

 

 


التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحان الدور الثانى للثانوية العامة

الدور الثانى للثانوية العامة 2019

امتحان الكيمياء للثانوية العامة دور ثان

امتحان علم النفس والاجتماع دور ثان للثانوية العامة

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