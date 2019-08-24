صور.. محافظ مطروح يدفع بأتوبيسين لنقل الحجاج من مطار برج العرب

مطروح – حسن مشالي

دفع اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بأتوبيسين لنقل حجاج القرعة من مطار برج العرب وعودتهم لمطروح، مساء اليوم السبت، وذلك عقب عودتهم من مطار جدة، ووصولهم الساعة 6,30 مساء لمطار برج العرب على رحلة رقم 672.

ووجه محافظ مطروح، بتذليل كافة العقبات وتيسير كافة الإجراءات، خلال عودة حجاج بيت الله، وتوفير سبل الراحة لهم.

وتقدم المحافظ التهنئة لجميع الحجاج وعودتهم سالمين إلى أرض الوطن، متمنيا لهم حج مبرور وذنب مغفور.

من جانبهم، تقدم حجاج مطروح، بالشكر للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، على إهتمامه ورعايته، لرحلة الحجاج وسفرهم لبيت الله الحرام والاطمئنان المستمر على راحتهم، مع تذليل كافة العقبات حتى عودتهم للمحافظة.