صور.. حملة مسائية لإعادة الانضباط بكورنيش الإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

شن حى وسط الإسكندرية، حملة مسائية لإزالة الاشغالات والتعديات بشوارع عمر لطفي، طريق الحرية، طريق الكورنيش، حديقة وميدان سعد زغلول، وباتريس لومومبا.

جاء ذلك بقيادة العميد فادى وديع رئيس حى وسط، استمرارًا فى التصدى لظاهرة الاشغالات والتعديات، وإعادة الانضباط لشوارع الحى.

وأشار بيان صادر من الحى إلى أن حملة مسائية توجهت لشوارع باب شرق والعطارين، وتم خلال الحملة إزالة كافة الاشغالات والتعديات والتحفظ عليها.

وفى نفس السياق، شن حى المنتزة أول حملة مواجهة ظاهرة النباشين والفريزة والتحفظ على الجوانى المستخدمة.

وذلك تحت إشراف حمدى عبدالعليم شامه رئيس حى المنتزة أول حيث قامت وحده التدخل السريع الفتره المسائيه بشن حملة على الفريزة و التحفظ على جوانى الفرز و ذلك فى إطار إعادة المظهر الحضارى للشوارع بنطاق الحى بكلا من شارع ش جمال عبدالناصر، شارع العسيوى؛ ش اسكندر ابراهيم ، ش 45 بحري.

الحملة (1)



الحملة (2)



الحملة (3)