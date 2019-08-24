سوبر كورة
Ads
الأحد، 25 أغسطس 2019 06:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى

السبت، 24 أغسطس 2019 09:34 م
صور.. الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى جانب من الجولة التفقدية
الإسكندرية جاكلين منير

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، لتفقد ميدان المساجد ببحرى بحى الجمرك، أحد أشهر الأماكن السياحية وأقدمها، ويضم العديد من المساجد أشهرها مسجد المرسى أبو العباس، وتفقد المنطقة المحيطة بها والشوارع المؤدية لها، للبدء فى وضع تصور لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها .

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن اللواء أحمد بسيونى تفقد منطقة المرسي أبو العباس والمساجد والحدائق والميادين المختلفة بالمنطقة، وجميع الشوارع والطرق المودية إليها تمهيدا للبدء فى تطويرها بالكامل ورفع كفاءتها والتى تستهدف أعمال الرصف والإنارة والنظافة وتطوير الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وغيرها من أعمال التطوير .

وخلال الجولة تم التأكيد على كافة الجهات المعنية من الحي والطرق والحدائق والمتابعة، بضرورة تكاتف الجميع للبدء فى أعمال التطوير وإنهائها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة البعد التراثى والإسلامى لها ووضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير، خاصة أن هذه المنطقة تعد مزارا سياحيا يقصده عدد كبير من المصريين والأجانب، كما تم التأكيد على تكثيف المرور والمتابعة لأعمال النظافة والتجميل بجميع حدائق وميادين الإسكندرية  .

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (1)

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى 

 

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (2)
الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى

 

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (3)
الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى 

 

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (4)
الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى 

 

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (5)
الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى 

 

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى (6)
الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى 

الاسكندرية

ميدان المساجد فى الاسكندرية

حى الجمرك

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

صور.. ضبط 150 حالة إشغال طريق فى حملة شرق الإسكندرية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 04:26 م

صور.. جولة ميدانية لمتابعة برنامج "مشروعك " شرق الإسكندرية

الجمعة، 23 أغسطس 2019 07:40 م

صور .. سكرتير مساعد الإسكندرية يقود حملة مسائية مكبرة لازالة الإشغالات

الجمعة، 23 أغسطس 2019 08:09 م

صور . فرض غرامات فورية على مستأجرى الشواطئ للمخالفة فى الأسعار

السبت، 24 أغسطس 2019 12:38 م

"الشباب والرياضة" بالإسكندرية تنظم المعسكرات الصيفية لطلائع المحافظات

السبت، 24 أغسطس 2019 01:45 م

صور.. خريطة الاستمتاع بالمصيف فى الإسكندرية.. 10 أماكن يمكنك التمتع بها.. أهمها الشواطئ والمنتزه وحديقة الحيوان.. 59 شاطئا منها 9 مجانية وتتراوح أسعار دخولها من 7 لـ 17 جنيها.. وأسعار الغرف من 500 لـ 2500 جنيه

السبت، 24 أغسطس 2019 07:30 م

صور.. التصدي لتحويل دور أرضى لمحل بدون ترخيص شرق الإسكندرية

السبت، 24 أغسطس 2019 02:42 م

الصيف أحلى فى الأسكندرية.. شواطئ و حدائق و مناطق أثرية

السبت، 24 أغسطس 2019 02:38 م

صور.. حملات لرفع الإشغالات فى الإسكندرية والغربية

السبت، 24 أغسطس 2019 07:25 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

بعد مد فترة التقديم.. تعرف على امتيازات خريجى الجامعات الدارسين بالشرطة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

اعرف برنامج حجز تذاكر القطارات عبر الموبايل والتسهيلات الممنوحة × 13 معلومة

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

شعبة الخضراوات والفاكهة تؤكد استقرار الأسعار.. والليمون بـ5 جنيهات

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

6 مزايا للجمعيات الأهلية فى قانون العمل الأهلى.. تعرف عليها

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

صور.. إنتاج العسل من عمق الصحراء مشروع ناجح لشاب سيناوى

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

قانون التأمينات يمنح أصحاب المعاشات تخفيضات بالمواصلات وخدمات ترفيهية

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

هل تبنى طفل يترتب عليه حقوق البنوة؟.. لجنة الفتوى تُجيب

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

عقوبة الاستخراج من المناجم دون ترخيص.. تصل للحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

حماية المستهلك يطلق اليوم مبادرة "حقك" لتقليل زمن الاستجابة لشكاوى المواطنين

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

تصنيف فيلم Joker الجديد للكبار فقط لاحتوائه على مشاهد عنيفة

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

لطلاب الشهادات الفنية.. قائمة بـ46 معهدا تكنولوجيا تابعا لـ"التعليم العالى"

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

أهم 10 قوانين أقرها البرلمان غيرت شكل الاستثمار فى مصر.. تعرف عليها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة