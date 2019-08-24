صور.. الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى

الإسكندرية جاكلين منير

كلف الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية، اللواء أحمد بسيونى سكرتير عام المحافظة، لتفقد ميدان المساجد ببحرى بحى الجمرك، أحد أشهر الأماكن السياحية وأقدمها، ويضم العديد من المساجد أشهرها مسجد المرسى أبو العباس، وتفقد المنطقة المحيطة بها والشوارع المؤدية لها، للبدء فى وضع تصور لتطوير المنطقة ورفع كفاءتها .

وأشار بيان صادر اليوم إلى أن اللواء أحمد بسيونى تفقد منطقة المرسي أبو العباس والمساجد والحدائق والميادين المختلفة بالمنطقة، وجميع الشوارع والطرق المودية إليها تمهيدا للبدء فى تطويرها بالكامل ورفع كفاءتها والتى تستهدف أعمال الرصف والإنارة والنظافة وتطوير الحدائق وزيادة المسطحات الخضراء وتقليم الأشجار والنخيل وتهذيبها وغيرها من أعمال التطوير .

وخلال الجولة تم التأكيد على كافة الجهات المعنية من الحي والطرق والحدائق والمتابعة، بضرورة تكاتف الجميع للبدء فى أعمال التطوير وإنهائها في أسرع وقت ممكن، مع مراعاة البعد التراثى والإسلامى لها ووضع آلية للحفاظ على استدامة أعمال التطوير، خاصة أن هذه المنطقة تعد مزارا سياحيا يقصده عدد كبير من المصريين والأجانب، كما تم التأكيد على تكثيف المرور والمتابعة لأعمال النظافة والتجميل بجميع حدائق وميادين الإسكندرية .

الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى



الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى



الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى



الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى



الإسكندرية تبدأ تطوير منطقة ميدان المساجد ببحرى