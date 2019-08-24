سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 08:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صحيفة تركية : طعن مساعد مدير أمن هاكاري وحالته خطره

السبت، 24 أغسطس 2019 08:13 م
صحيفة تركية : طعن مساعد مدير أمن هاكاري وحالته خطره حادث طعن
كتب- هاشم الفخرانى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت صحيفة "بنى تشاج" التركية أن مساعد مدير أمن مدينة يوسيكوفا الواقعة جنوبى شرق تركيا تعرض لحادث طعن بسلاح أبيض، وذلك أثناء معاينته لإحدى الدوريات، وقد تم نقله على الفور لأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، موضحة الصحيفة أن حالته خطره.

 

صورة ضوئية للصحيفة
صورة ضوئية للصحيفة

 

وأضافت  الصحيفة – المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم – أن محافظة هاكاري أعلنت اليوم السبت عن منطقتين في ثلاث مقاطعات مع المركز كمنطقة أمنية خاصة اعتبارا من اليوم وحتى ٢٩ أغسطس الجارى .

 

 وقال بيان حاكم المحافظة إن أعمال حزب العمال الكردستاني والمنظمات له تأثير سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وقد استخدم في البيان العبارات التالية : مواطنينا الذين تتأثر حياتهم اليومية سلبا يعيشون في ظلم كبير .

 

وقال الحاكم إنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لحماية أرواح الأتراك وأموالهم ضد الهجمات الإرهابية والحفاظ على بيئة الأمن والسلام، وبناء على ذلك ووفقا لقانون اعلان المناطق العسكرية المحرمة والأمنية الخاصة  فسيكون وسط المدينة ومنطقتين على حدود تشكوروكا و شيمينلي  ويكسوكوفا مناطق أمنية، خاصة من اليوم وحتى 29 من أغسطس وبناء على ذلك يحظر على المواطنين دخول المناطق المحددة.

 

 

 

 


تركيا

طعن

حادثة طعن

أخبار تركيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

س وج: غابات الآمازون.. ما هى ولماذا يشعر العالم بالهلع لحرائقها؟

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

مش هتصدق.. زكى رستم بطل مصر فى رفع الاثقال "صورة نادرة"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة