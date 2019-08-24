صحيفة تركية : طعن مساعد مدير أمن هاكاري وحالته خطره

كتب- هاشم الفخرانى

ذكرت صحيفة "بنى تشاج" التركية أن مساعد مدير أمن مدينة يوسيكوفا الواقعة جنوبى شرق تركيا تعرض لحادث طعن بسلاح أبيض، وذلك أثناء معاينته لإحدى الدوريات، وقد تم نقله على الفور لأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة، موضحة الصحيفة أن حالته خطره.



صورة ضوئية للصحيفة

وأضافت الصحيفة – المقربة من حزب العدالة والتنمية الحاكم – أن محافظة هاكاري أعلنت اليوم السبت عن منطقتين في ثلاث مقاطعات مع المركز كمنطقة أمنية خاصة اعتبارا من اليوم وحتى ٢٩ أغسطس الجارى .

وقال بيان حاكم المحافظة إن أعمال حزب العمال الكردستاني والمنظمات له تأثير سلبي على التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمدينة، وقد استخدم في البيان العبارات التالية : مواطنينا الذين تتأثر حياتهم اليومية سلبا يعيشون في ظلم كبير .

وقال الحاكم إنه سيتم اتخاذ كافة التدابير لحماية أرواح الأتراك وأموالهم ضد الهجمات الإرهابية والحفاظ على بيئة الأمن والسلام، وبناء على ذلك ووفقا لقانون اعلان المناطق العسكرية المحرمة والأمنية الخاصة فسيكون وسط المدينة ومنطقتين على حدود تشكوروكا و شيمينلي ويكسوكوفا مناطق أمنية، خاصة من اليوم وحتى 29 من أغسطس وبناء على ذلك يحظر على المواطنين دخول المناطق المحددة.