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سفارة فلسطين تشكر مصر على جهودها فى تسهيل سفر وعودة الحجاج

السبت، 24 أغسطس 2019 06:22 م
سفارة فلسطين تشكر مصر على جهودها فى تسهيل سفر وعودة الحجاج سفير فلسطين دياب اللوح
كتب- هاشم الفخرانى

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استقبلت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة، الدفعة الأخيرة من حجاج المحافظات الجنوبية العائدين من الأراضى الحجازية بعد أدائهم مناسك الحج وكذلك الحجاج الفلسطينيين المقيمين فى مصر؛ حيث وصلوا فجر اليوم السبت مطار القاهرة الدولى وهم فى طريق عودتهم إلى غزة وعددهم 514 حاجا وحاجة، كان فى استقبالهم وفد من كوادر سفارة دولة فلسطين بالقاهرة وممثلى الخطوط الجوية الفلسطينية وممثلى الأجهزة الأمنية المصرية.

 

وقدّم سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح التهانى والتبريكات لكافة الحجاج لإتمام ونجاح موسم الحج للعام الراهن، ناقلا لهم تحيات الرئيس محمود عباس ومؤكدا لهم حرصه طوال موسم الحج على الاطمئنان عليهم وتأكيد على ضرورة العمل على توفير كافة سبل الراحة لهم وتيسير شؤونهم. 

 

هذا وقد قامت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة باستقبال كافة الرحلات الجوية من حجاج قطاع غزة على مدى الأربعة أيام الماضية وكذلك مكرمة خادم الحرمين الشريفين بعدد اجمالى 3327 حاجا وحاجة، وأنهت السفارة كافة الإجراءات اللوجستية لتسهيل عودة الحجاج من مطار القاهرة الدولى إلى معبر رفح، وقامت بإيفاد مندوبى السفارة بصحبة الحجاج فى طريق عودتهم وصولا إلى معبر رفح البرى.

 

وتوجه سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية دياب اللوح بجزيل الشكر والعرفان للجهات المصرية والسعودية حكومة وشعبا وأجهزة مختصة لتعاونهم الجم معهم والعمل على تيسير كافة اجراءات سفر وعودة حجاج قطاع غزة.

 

جدير بالذكر أن سفارة فلسطين بالقاهرة أفرزت لجنة منذ اليوم الأول للعمل على استصدار تأشيرات مكرمة خادم الحرمين الشريفين وكذلك مرافقى الخدمات لكافة الحجاج عبر القنصلية السعودية بمصر، وقامت بتجهيز كافة الخدمات اللوجستية اللازمة لهم؛ لاسيما وتوفير النقل عن طريق سيارات الإسعاف للحالات الصحية الطارئة للحجيج من المعبر للمطار ذهابا وإيابا.


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