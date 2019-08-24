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رئيس فرنسا يلتقي رئيسى وزراء بريطانيا وإيطاليا ومستشارة ألمانيا

السبت، 24 أغسطس 2019 05:52 م
رئيس فرنسا يلتقي رئيسى وزراء بريطانيا وإيطاليا ومستشارة ألمانيا إيمانويل ماكرون وأنجيلا ميركل
أ ش أ

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التقى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، رئيسى الوزراء البريطاني بوريس جونسون والإيطالي جوزيبى كونتي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في مدينة "بياريتز" الفرنسية.

والتقط ماكرون الصور التذكارية مع الزعماء الأربعة أثناء اجتماعه بهم قبيل افتتاح أعمال قمة مجموعة الدول السبع الكبرى.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولي ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، وسبل مواجهة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة في أفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجي، وتطورات النظام الاقتصادي والمالي العالمى.


فرنسا

بريطانيا

ايطاليا

الاتحاد الاوربى

مجموعه السبع

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