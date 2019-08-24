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للتأكد من التزامها بالاشتراطات..

رئيس جهاز مدينة بدر: فحص عينات من مخلفات الصرف الصناعى للمصانع

السبت، 24 أغسطس 2019 01:44 م
رئيس جهاز مدينة بدر: فحص عينات من مخلفات الصرف الصناعى للمصانع صرف صناعى - أرشيفية
كتب أحمد حسن

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المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، بأنه تم مرور لجنة من إدارة البيئة على عدد من المصانع بالمدينة، وذلك لأخذ عينات من مخلفات الصرف الصناعى لتلك المصانع للوقوف على مدى التزامها بالمعايير البيئية، ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بها، وذلك بالتنسيق مع الإدارات المختصة بجهاز المدينة، وتحت إشراف المهندس هانى جاد، مدير عام البيئة بالمدينة.

 

وقال رئيس الجهاز: "يأتى ذلك فى إطار التزام المصانع الكبرى بالمدينة بتركيب وحدات معالجة مياه الصرف الصناعى وفقًا للقانون، وفى حالة المخالفة تقوم إدارة الصرف الصناعى بجهاز المدينة بتطبيق الغرامات على المصانع المخالفة، طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1012 لسنة 2018م، وذلك حفاظًا على الشبكة العامة للصرف الصحى ومحطات الرفع ومحطات المعالجة بالمدينة، وللوصول لأعلى معايير الجودة فى معالجة الصرف الصناعى والصحى".


وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه بدر

مخلفات الصرف الصناعى

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