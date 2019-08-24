رئيس الوزراء البريطانى يصل إلى فرنسا لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع

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وصل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم،السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية لحضور قمة مجموعة الدول الصناعية السبع، والتي من المقرر أن يتم افتتاحها في وقت لاحق من اليوم.

ذكرت ذلك النبأ قناة "سكاي نيوز" البريطانية دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وكان جونسون قد قال "إذا كان رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك يأمل في ألا أذكر في التاريخ برجل الخروج بدون اتفاق، فعليه أن يساعدنا في التوصل لاتفاق"، وذلك ردا على تصريحات توسك الرافضة لخيار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.