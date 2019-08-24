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رئيس المجلس الأوروبى يوضح أسبابا جديدة لاستمرار استبعاد روسيا من قمة G7

السبت، 24 أغسطس 2019 08:40 م
رئيس المجلس الأوروبى يوضح أسبابا جديدة لاستمرار استبعاد روسيا من قمة G7 دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى
بياريتس (رويترز)

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رفض رئيس المجلس الأوروبى، اليوم السبت، اقتراح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإعادة ضم روسيا إلى مجموعة الدول السبع الكبرى، قائلا إن هناك أسبابا أكثر من ذى قبل لاستبعاد موسكو.

وقال الرئيس الأمريكى إن "من المناسب" إعادة انضمام روسيا إلى ما كانت تعرف باسم مجموعة الثمانى قبل استبعادها فى عام 2014 بعد ضمها لشبه جزيرة القرم الأوكرانية ومن ثم دعمها تمردا مناهضا لكييف فى منطقة دونباس الصناعية بشرق أوكرانيا.

وقال دونالد توسك رئيس المجلس الأوروبى "قبل عام، فى كندا، اقترح الرئيس ترامب إعادة ضم روسيا إلى مجموعة السبع، وأكد صراحة أن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم كان مبررا جزئيا. وينبغى لنا أن نقبل هذه الحقيقة".

وأضاف "لا يمكن أن نقبل هذا المنطق تحت أى ظرف"، وفى وقت سابق من هذا الأسبوع، رفضت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا أيضا فكرة دعوة روسيا للعودة إلى المجموعة.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى عقوبات على روسيا بسبب دورها فى صراع أوكرانيا الذى قتل فيه حوالى 13 ألف شخص حتى الآن، بحسب بيانات الأمم المتحدة.

وقال توسك إن أسباب استبعاد موسكو من المجموعة لا تزال قائمة وإن ثمة أسبابا جديدة منذ ذلك الحين لاستمرار استبعادها، بما فى ذلك "الاستفزاز الروسى على بحر آزوف"، فى إشارة واضحة إلى احتجاز بحارة أوكرانيين العام الماضي.

وأضاف "ثانيا: عند دعوة روسيا لمجموعة السبع للمرة الأولى، كان يُعتقد أنها ستسير على طريق الديمقراطية الليبرالية وسيادة القانون وحقوق الإنسان. هل هناك أحد من بيننا يستطيع أن يقول باقتناع تام، بعيدا عن الحسابات التجارية، إن روسيا تسير على هذا الطريق؟".

 


رئيس المجلس الأوروبى

توسك

روسيا

قمة G7

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