دعاوى ضد 3 وزراء أتراك.. وصحيفة حريت: إهمال وسوء استغلال المنصب أبرز الأسباب

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قام حقوقيون أتراك برفع دعاوى ضد 3 وزراء بسبب الإهمال فى واقعة حريق، ومناطق التعدين تقوم بها شركة كندية فى مدينة ازمير، وفقا لصحيفة حريت التركية.

وأوضحت الصحيفة، قام مجموعة من المستشارون الحقوقيون برفع دعاوى بسبب إهمال 3 وزراء فى واقعة حريق وإطفاء الغابة بإزمير، ضد كلا من وزير الزراعة باكير باكدميرلى ووزير الداخلية سليمان صويلو ووزير الدفاع الوطنى خلوصى أكار.

وقال الحقوقيون فى عريضة الدعوى، أنه فى الاونة الأخيرة وبالتزامن حريق الغابة كان هناك ايضا مذبحة للأشجار فى غابات كاز داغلار، فضلا عن التحفظات بالنسبة لمناطق التعدين التى تقدم عليها شركة الذهب والتعدين الكندية ألاموس جولدن، ورأوا أن هذه المشكلة تستوجب التحقيق القانونى على الفور من نواحى عدة".

وقام اعضاء لجنة الحقوقيون الأتراك، بعمل تصريح أمام وزارة العدل بإنقرة قبل التقدم بالدعوى. وقام المحامى التركى دوغان اركان بقراءة التصريح، ثم بعد ذلك قاموا بتقديم عريضة الدعوى للنائب العام للدولة بأنقرة، واتهموا ثلاثة وزراء بالإهمال وسوء استخدام وظيفتهم".