دراسة: مرضى متلازمة تململ الساقين أكثر الفئات عرضة للانتحار

كتبت هند عادل

كشفت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة تململ الساق هم أكثر عرضة لخطر الانتحار وإيذاء الذات بثلاثة أضعاف تقريبًا ، وهى حالة عصبية مزمنة تصيب المريض بعدم الراحة والأرق.

ووجدت دراسة جامعة ولاية بنسلفانيا الجديدة التي شملت حوالي 170 ألف شخص أن المصابين بمرض الساق المضطرب (RLS) كانوا أكثر عرضة بـ 2.7 مرة للإنتحار أو إيذاء أنفسهم، حسبما ذكر تقرير لصحيفه" ديلى ميل".

ومتلازمة تململ الساق هى حاله من الاضطرابات العصبية الشائعة و رغبة لا تقاوم في الحركة خاصة في الليل وتصيب واحد من كل 20 بالغًا في المملكة المتحدة وحوالي واحد من كل 10 أشخاص في الولايات المتحدة مما يؤدي إلى الحرمان الشديد من النوم في كثير من الحالات.

وقال الدكتور قاو أن الانتحار هو أحد الشواغل الصحية العالمية ويرتبط بعوامل الخطر المتعددة بما في ذلك الجنس من الذكور والتاريخ العائلي للانتحار ومحنة الطفولة وتعاطي الكحول والاضطرابات النفسية ومشاكل النوم، ونتيجة لاضطرابات النوم والاكتئاب بشكل كبير عند الأفراد المصابين بتلك المتلازمة قد يكون دافع إلى زيادة خطر الوفاة من الانتحار.

ومتلازمة تململ الساقين (RLS) وهو الاسم الأكثر شيوعًا لمرض ويليس إيكبوم هي حالة عصبية غير مفهومة جيدًا، ويشعر المصاب كما لو أن جلده يزحف أو يحك أو يختبر شعوراً كهربائياً بالخفقان عادة ما تأتي هذه المشاعر في المساء، نتيجة لذلك يعاني العديد من المصابين بجلطات المفاصل الروماتويدي من صعوبة في النوم وتشير الدراسات إلى ارتفاع معدل الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم والنوبات القلبية.

على الرغم من أن العلاجات يمكن أن تخفف بعض الأعراض إلا أن الحالة المزمنة غير قابلة للشفاء، قد تكون تلك الحاله وراثية وهي أكثر شيوعًا بين الرجال على الرغم من أن بعض النساء يصبن بها فقط أثناء الحمل.