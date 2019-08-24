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دراسة: ألم الوجه قد يكون أحد أعراض الصداع

السبت، 24 أغسطس 2019 10:30 ص
دراسة: ألم الوجه قد يكون أحد أعراض الصداع الصداع - صورة أرشيفية
أ ش أ

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 قد يكون ألم الوجه من أعراض الصداع، فقد توصل فريق من الباحثين الألمان إلى أن ما يصل إلى 10% من المصابين بالصداع يعانون أيضا من آلام في الوجه.

وقالت الدكتورة آرنى ماى، فى جامعة "هامبورج" :" لم يتم التعرض لألم الوجه بشكل جيد باعتباره أحد أعراض الصداع، وينتهى الأمر ببعض الأشخاص إلى الإنتظار لفترة طويلة للتشخيص والعلاج المناسبين".. مضيفة :" تبين هذه الدراسة أن آلام الوجه ليست غير شائعة ، وبالنسبة لكثير من الأشخاص يحدث الألم بشكل رئيسى فى الوجه وليس فى الرأس".

وقد شملت الدراسة ، التى نشرت فى مجلة" طب الأعصاب" 2.912 شخص يعانون من صداع أولى ، وصداع غير ناتج عن حالة أخرى ويشمل الصداع النصفى والصداع العنقودى .. وقد طلب من المشاركين فى الدراسة ملء إستبيانات حول الصداع وآلام الوجه .

ومن بين المشاركين فى الدراسة، عاني 291 شخصًا (بواقع 10% ) من آلام في الوجه، ونحو 2% من أصل 1935 شخصا كانوا يعانون من الصداع النصفي عانوا من آلام في الوجه.. في حين كان لدى 283 شخصًا من المصابين بالصداع العنقودي ألم في الوجه.. كما أثرت آلام الوجه على 42 شخصًا كانوا يعانون من نزف الدم المستمر ، وهو نوع نادر من الصداع مع ألم مستمر يتفاوت في شدته.


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