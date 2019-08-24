سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 10:57 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

خبير اقتصادى: معدل التخضم انخفض من 30% عام 2017 لـ8% العام الجارى

السبت، 24 أغسطس 2019 10:11 م
خبير اقتصادى: معدل التخضم انخفض من 30% عام 2017 لـ8% العام الجارى فخرى الفقى
كتب عامر مصطفى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن معدل التضخم فى عام 2017 وصل إلى معدل كبير فقد قارب 30% وكان يثقل كاهل المواطن البسيط، موضحاً أن معدل التضخم وصل اليوم إلى 8.7، مستمر فى الانخفاض.
 
 
وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، أن هناك عقبة كانت هذه تواجه البنك المركزي وهي عميلة التيسير النقدي، ومعناها أن يتم ضخ أموال لتشجيع قطاع الأعمال سواء الخاص أو العام.
 
 
وأكمل مستشار صندوق النقد السابق، أنه فى هذه الحالة يكون هناك قدرة للشركات أن تقترض بسعر فائدة أقل، والتضخم حالياً أقل حدة من سابقه، قائلا: "عندما يعمل القطاع الخاص والعام يبدأ في الانتاج أكثر ويخلق فرص عمل أكثر وبالتالى ينعكس على المواطن بشكل إيجابي".

الاقتصاد المصرى

التضخم

خفض الفائدة

الاقتراض

البنك المركزى

صندق النقد

معدل التضخم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

الزمالك يستعرض أمام ديكاداها بالفوز بسداسية فى أول مباراة لميتشو

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

ترتيب هدافى الدوري الإنجليزى.. محمد صلاح ينافس مبكرا بـ3 أهداف

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اعرف خطة السكة الحديد لمواجهة ظاهرة رشق القطارات بالحجارة فى 5 معلومات

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

اليوم السابع.. السيسى يتحدث بلسان أفريقيا أمام «السبع الكبار»

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

جيانى روسو يكشف أسراره فى مذكراته الجديدة.. النجم الأمريكى يزعم ممارسة الجنس فى عمر 15 عاما مع مارلين مونرو.. ويدعى: اعترفت لـ"براندو" بالعلاقة وندمت وأتهم شقيق كيندى بقتلها.. ويؤكد: قتلت أحد رجال بابلو اسكوبار

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

بمشاركة مصرية.. انطلاق قمة السبع "G7" تحت شعار "مكافحة أوجه عدم المساواة".. تجديد الشراكة مع القارة السمراء.. إحلال السلام ومكافحة التهديدات الأمنية أبرز الملفات.. ماكرون يلتقى ميركل ويتناول الغداء مع ترامب

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

باحثون يطورون تطبيقا لمعرفة ما يفكر به الأطفال

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

بعد عرضه فى الشرق الأوسط..تقييمات ضعيفة لفيلم once upon a time in Hollywood

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

حلقات الموسم الجديد من Peaky Blinders تعرض يوميا بدءا من غد

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

التأمين الصحى الشامل × 55 يوما.. الحكومة ضخت استثمارات بـ 8 مليار جنيه لتوفير الرعاية الصحية لـ 920 ألف مواطن.. إجراء 3123 عملية جراحية بالمجان.. وتسجيل 375245 مواطن.. وفتح 104 ألف و600 ملف عائلى إلكترونى

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

خناقة شركة "ستيلكس للتجارة" و"بنك الاستثمار العربى" أمام القضاء.. الشركة تتهمه بالاستيلاء على 20% قيمة التعامل بينهما.. والبنك يطالبها بسداد المتأخرات.. والمحكمة ترفض دعوى الشركة: تعويم الجنيه سبب الخلاف

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

موجز 6.. "التعليم": العام الدراسى المقبل للثانى الثانوى نقل وليس تراكميا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة