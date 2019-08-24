خبير اقتصادى: معدل التخضم انخفض من 30% عام 2017 لـ8% العام الجارى

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور فخري الفقي، مستشار صندوق النقد الدولى السابق، إن معدل التضخم فى عام 2017 وصل إلى معدل كبير فقد قارب 30% وكان يثقل كاهل المواطن البسيط، موضحاً أن معدل التضخم وصل اليوم إلى 8.7، مستمر فى الانخفاض.

وأضاف فخري الفقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل يوم تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر فضائية ONE، أن هناك عقبة كانت هذه تواجه البنك المركزي وهي عميلة التيسير النقدي، ومعناها أن يتم ضخ أموال لتشجيع قطاع الأعمال سواء الخاص أو العام.

وأكمل مستشار صندوق النقد السابق، أنه فى هذه الحالة يكون هناك قدرة للشركات أن تقترض بسعر فائدة أقل، والتضخم حالياً أقل حدة من سابقه، قائلا: "عندما يعمل القطاع الخاص والعام يبدأ في الانتاج أكثر ويخلق فرص عمل أكثر وبالتالى ينعكس على المواطن بشكل إيجابي".