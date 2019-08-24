حبس عاطلين بتهمة سرقة الدراجات النارية فى النزهة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة، بحبس عاطلين سرقوا 9 دراجات نارية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لقسم شرطة النزهة، تفيد بقيام" احمد. ص"، عاطل،و"محمود. ع"، عاطل والمطلوب التنفيذ عليه فى القضية رقم 16191 لسنة 2017م الأزبكية " سلاح " والمقضى فيها بالحبس شهر، يكونان فيما بينهما تشكيلا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى مجال سرقات الدراجات البخارية بإسلوب " توصيل الأسلاك " وأنهما وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.

وبإجراء التحريات تبين صحة المعلومات، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال استقلالهما الدراجة البخارية والمبلغ بسرقتها فى المحضر رقم 13399 لسنة 2019م جنح القسم.