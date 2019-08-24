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حبس تاجر بتهمة حيازة 4 آلاف علبة سجائر مهربة جمركياً بالشروق

السبت، 24 أغسطس 2019 02:54 م
حبس تاجر بتهمة حيازة 4 آلاف علبة سجائر مهربة جمركياً بالشروق حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أمرت نيابة الشروق وبدر، بحبس تاجر بحوزته ما يقرب من 4 آلاف علبة سجائر مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر بالشروق، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ونجح ضباط مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى، من ضبط "أشرف. م"، 39 سنة، تاجر أثناء استقلاله سيارة أجرة، وبحوزته 195 خرطوشة سجائر، 199 خرطوشة سجائر بإجمالى 3940 علبة سجائر، وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، مبلغ مالى 36 ألف جنيه.

 

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزته من متحصلات تجارته غير المشروعة، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

 

 


سجائر

نيابة الشروق

التهريب الجمركى

قسم الشروق

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