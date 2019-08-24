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توزيع 4 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالدقهلية

السبت، 24 أغسطس 2019 10:48 م
توزيع 4 طن من لحوم صكوك الأضاحى على الأسر الأكثر احتياجا بالدقهلية لجنة أوقاف الدقهلية لتوزيع صكوك الأضاحي
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن الشيخ طه زيادة، وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية عن توزيع 4 طن من لحوم صكوك الأضاحي تم استلامهم من اللجنة المركزية بوزارة الأوقاف.
 
وتم تشكيل لجنة تضم من قبل مديرية أوقاف الدقهلية برئاسة الشيخ طه زيادة وعضوية كل من الشيخ محمد مهران، وكيل المديرية، والشيخ أحمد أبو اليزيد، مدير الدعوة، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، رئيس قسم الثقافة والإرشاد، والشيخ أبو المعاطي الجنيد، مدير قسم المساجد الأهلية، والشيخ عادل حجاج، مدير قسم المساجد الحكومية، والشيخ رجب لطفي، مدير قسم المخازن بالمديرية.
 
وتم توزيع الكمية على الأسر الأكثر احتياجا على مستوى إدرات الأوقاف بالمحافظة بواقع كيلو جرام لكل أسرة، بإجمالي 4 آلآف أسرة.
 
 
 
 
 

الدقهلية

صكوك الاضاحي

لحوم الاضاحي

الاوقاف

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