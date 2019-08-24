تفاصيل القبض على سباك بحوزته كمية من الحشيش والأستروكس فى الزيتون

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة مع سباك متهم بجلب وتوزيع مواد مخدرة فى زيتون، عن أن قوة من رجال مباحث مكافحة المخدرات استوقفته أثناء قدومه من القليوبية، مستقلا سيارة وبحوزته 500 جرام حشيش، و400 جرام من مخدر الاستروكس.

واعترف المتهم بأنه امتهن الاتجار فى المخدرات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وقرر ممارسة نشاطه فى منطقة الزيتون، مستعينا ببعض أصدقاء السوء من البلبطجية والمسجلين خطر.

وتمكن رجال الإدارة العامة لمكافحة المواد المخدرات بالقاهرة من ضبط "محمود.م" 43 سنة عاطل، وبحوزته كمية كبيرة من الحشيش والاستروكس، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية معه وتولت النيابة التحقيقات، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.