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تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ

السبت، 24 أغسطس 2019 03:30 ص
تعرف على برامج "الصحة" لخفض نسب تعاطى المواد المخدرة والتبغ سجائر - صورة أرشيفية
نور على

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تستهدف برامج علاج ومكافحة الأمراض التركيز على الأمراض الأكثر تأثيرًا على المواطن صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتى تمثل أهمية استراتيجية يستوجب العمل على مكافحتها وعلاجها.

وتسعى وزارة الصحة إلى تطبيق برنامج الحكومة فى القطاع الصحى فى مجال تحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، من خلال موازنة البرامج والأداء لعام 2019/2020.

ووضعت الوزارة برامج لتحقيق هذا الهدف بتكلفة 8,3 مليار جنيه.

وتشمل هذه البرامج مكافحة وعلاج الأمراض غير السارية والتى تأتى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس c والكشف عن الأمراض غير السارية "100مليون صحة"، حيث تشير إحصائيات منظمة الصحة العالمية إلى أن الأمراض غير السارية تتسبب فى 85% من إجمالى الوفيات فى مصر، حيث تتسبب أمراض القلب والأوعية الدموية فى 46% من الوفيات وتتسبب السرطان فى 14%.

وأشارت خطة الصحة، إلى أن البرامج العلاجية تشمل أيضًا برامج رعاية المعاقين، ومكافحة وعلاج الإدمان وإعادة تأهيل المدمنين وعلاج الأمراض النفسية، وخدمات نقل الدم وخدمات أقسام الأشعة، وعلاج مرضى الفشل الكلوى وعلاج مرضى الأورام والقوافل العلاجية، ودعم المستشفيات بخبرات أساتذة من الجامعات وتقديم خدمات علاجية متميزة.

وذكرت الحطة أن هذه البرامج تستهدف تحسين المؤشرات التالية:



1- خفض نسبة انتشار تعاطى المواد المخدرة من 2,5% عام 18/19 إلى 1,8% فى عام 19/20 وخفضها بنسبة 1,4%فى عام 20/21.

2- زيادة عدد المستفيدين من خدمات الصحة النفسية وعلاج الأدمان من 500 ألف فى عام 18/19 إلى 609 آلاف فى عام 19/20، و700 ألف عام 20/21.

3- خفض نسبة الوفيات الناتجة عن الأمراض غير السارية بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و70 عامًا 66% خلال عام 19/20 وخفضها بنسبة 58% فى عام 20/21.

4- خفض نسبة استخدام التبغ بين الأشخاص من 15 سنة فأكثر من 24% عام 18/19 إلى 22% عام 19/20 و20% عام 20/21.

 


الصحة

خطة الحكومة

القطاع الصحى

موازنة البرامج والاداء للصحة

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اليوم السابع بلس

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