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ترامب يصل إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة الدول السبع

السبت، 24 أغسطس 2019 09:45 ص
ترامب يصل إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية للمشاركة فى قمة الدول السبع ترامب
بياريتز (أ ش أ)

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وصل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة فى قمة مجموعة الدول السبع الكبرى لعام 2019 .

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية أن الرئيس الأمريكى توقع فى وقت سابق إجراء محادثات مثمرة مع نظرائه خلال القمة التى سوف تنطلق اليوم فى مدينة "بياريتز" الفرنسية.

وتتناول قمة مجموعة السبع هذا العام عددا من الموضوعات، من بينها قضايا الأمن الدولى ومكافحة الإرهاب والتطرف، مواجهة استخدام الإنترنت للأغراض الإرهابية، سبل مواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية، وكذا مكافحة عدم المساواة ودعم تمكين المرأة خاصة فى إفريقيا، فضلا عن قضايا البيئة والمناخ والتنوع البيولوجى وتطورات النظام الاقتصادى والمالى العالمى.

 


ترامب

دونالد ترامب

قمة مجموعة السبع

قمة G7

G7

G 7

فرنسا

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