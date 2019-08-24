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تجديد حبس 41 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا

السبت، 24 أغسطس 2019 07:15 م
تجديد حبس 41 متهمًا بالانضمام لجماعة إرهابية 45 يومًا حبس - أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت محكمة الجنايات المختصة، تجديد حبس 41 متهمًا، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

 

 وجهت النيابة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.


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