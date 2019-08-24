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تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة

السبت، 24 أغسطس 2019 06:36 م
تجديد حبس هيثم محمدين 15 يوما بتهمة نشر أخبار كاذبة هيثم محمدين-أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس هيثم محمدين، 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معه بمعرفة النيابة لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية أسست على خلاف احكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

 

ووجهت النيابة للمتهم فى القضية 741 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة  جماعة ارهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائى، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.


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