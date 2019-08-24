تجديد حبس متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يومًا

كتبت أمنية الموجى

جددت النيابة العامة، حبس متهمين 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهما بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهما بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

المتهمان المحبوسان هما أشرف عوض، شقيق المستشار محمد عوض منسق ما يسمى بحركة قضاة من أجل مصر التابعة للإخوان الإرهابية، ومحمود ناصف، ووجهت النيابة إليهما اتهامات الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.