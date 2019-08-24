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تجديد حبس عاطل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً

السبت، 24 أغسطس 2019 11:34 ص
تجديد حبس عاطل بتهمة الانضمام لجماعة محظورة بالتجمع 15 يوماً حبس-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، تجديد حبس متهم بالانضمام لجماعة محظورة بالتجمع الخامس، 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات الأولية، أن المتهم "س.م"، عاطل، عثر بحوزته على كتب ومنشورات تابعة لجماعة إرهابية تهدد أمن واستقرار الدولة.

كانت بداية الواقعة بورود معلومات لقسم شرطة التجمع الخامس، تفيد بأن المتهم ينضم لجماعه محظورة، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة التجمع الخامس، من القبض على المتهم وبحوزته كتب خاصة بالجماعة المحظورة، ومنشورات خاصة بهم تهدد أمن الدولة، ولاب توب به متعلقات ورسائل خاصة بهم، وبسؤاله أنكر التهم المنسوبة إليه وأنكر امتلاكه للمضبوطات، فتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

 

 

 

 


جماعة محظورة

محكمة الجنح

تجديد حبس

نيابة القاهرة الجديدة

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