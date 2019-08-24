تجديد حبس المتهمين بحرق محامى أبو كبير لتدخله لفض مشاجرة بالشرقية

الشرقية – فتحية الديب

قرر قاضى المعارضات بمحكمة أبوكبير، تجديد حبس المتهمين فى واقعة حرق محامى بمدينة أبوكبير وإحداث إصابات له بحروق من الدرجات الثالثة والرابعة بالذراع الأيسر ومناطق من الصدر والساق، 15 يوما أيام على ذمة التحقيقات.

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من أسرة " ناجى محمود" 45 سنة محامى مقيم قرية طوخ، تتهم فيه 3 من جيرانه وهما" على ال " طبيب بيطرى وشقيقه" عبده" وزوجة أحدهما بالتسبب فى إحداث إصابته عن طريق سكب البنزين عليه وإشعال النيران به.

وأفاد شهود عيان، نشوب مشادة كلامية بين " على ال" ومواطن يدعي" أحمد" بسبب خلافات مالية قام على أثرها" علي" وشقيقه وزوجته وزوجة شقيقه بالتعدى على "أحمد" وأثناء ذلك تدخل المحامى لفض المشاجرة وإنقاذ الشاب منهم فقاموا بسبكبه بالبنزين.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، والذين أشاروا إلى أنهم لم يقصدوا حرق المجنى عليه، وانه تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين واحد المواطنين فتم اصابته بالخطأ وبالعرض على النيابة العامة قررت بمعرفة محمود عبدالحميد، ورئاسة أحمد حسان، مدير النيابة، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية،حبسهم على ذمة التحقيقات ووجهت لهم تهمة الشروع فى القتل.

ومن جانبه وجه عادل عفيفي، عضو مجلس النقابة العامة لمحامين مصر، للقيادات الأمنية لسرعة ضبط الجناة، فى استجابة سريعة لاسترداد حق المحامي.