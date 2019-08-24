بعد غدائهما.. ترامب لـ"لوفيجارو": نتقدم مع الرئيس الفرنسى بشكل جيد

كتب : أحمد علوى

وقال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، لصحيفة لو فيجارو الفرنسية: "إننا نتقدم بشكل جيد مع إيمانويل ماكرون"، وتابع "أتذكر عشاءنا فى برج إيفل، لقد كانت بداية جيدة والطقس مثالى".

كما عبر ترامب عن سعادته باستضافة قمة مجموعة السبع الكبرى "G7" فى عام 2020 المقبل.

كما أكد الرئيس الفرنسى انه وترامب ناقشا معا "العديد من موضوعات الأزمات"، مستشهدًا بسوريا أو أوكرانيا أو حتى إيران.

وأضاف إيمانويل ماكرون، الذى ذكر أيضًا "الاختلافات" بين فرنسا والولايات المتحدة بشأن المناخ، "سنتحدث أيضًا عن المسائل الاقتصادية حتى تكون الأمور أكثر هدوءًا".

وتناول منذ قليل الرئيس الأمريكى دونالد ترامب وجبات الغداء وجهًا لوجه مع نظيره الفرنسى إيمانويل ماكورن، بمدينة بوردو الفرنسية، والتى انتقل إليها عبر طائرة Air Force One.