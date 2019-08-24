سوبر كورة
Ads
السبت، 24 أغسطس 2019 04:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

بعد إخلاء سبيله.. صحيفة تركية: تاجر مخدرات يطلق الرصاص على زوجته ويفر هاربا

السبت، 24 أغسطس 2019 03:41 م
بعد إخلاء سبيله.. صحيفة تركية: تاجر مخدرات يطلق الرصاص على زوجته ويفر هاربا تاجر مخدرات تركى
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أقدم تاجر مخدرات تركى يدعى، أسان جول 45 عاما والذى قد تم إخلاء سبيله قبل 10 أيام من السجن بمدينة بورصة بإطلاق الرصاص زوجته التى تدعى سردارت بعد مشاداة بينهما داخل المنزل.
 
 
ووفقا لصحيفة جمهوريت التركية، تم اعتقال الجانى الذى هرب أثناء اختباءه بإحدى الحدائق، ووقع الحادث فى شقة فى حى توبراكلى بمنطقة حاجى سيف الدين، أثناء مشاداة غير معلومة السبب بين الزوجة والزوج الذى قد تم إخلاء سبيله من السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.
 
ووفقا لاعترافات الجانى فإنه بعد احتدام النقاش قد أخرج مسدسه وأطلق عليها وابل من الرصاص، وفر هاربا من موقع الحادث وترك المجنى عليها (زوجته) غارقة فى دمائها على الأرض.
 
وقالت الصحيفة، قام السكان بالاتصال بالشرطة والاسعاف بعد سماع صوت الرصاص، وتم نقل المجنى عليها الى مستشفى بورصة التعليمى البحثى، وفقا لتقرير المستشفى فإن حالة المجنى عليها غير حرجة وقد أصيبت بطلقات فى ساقها وتتلقى العلاج.
 
WhatsApp Image 2019-08-24 at 1.33.46 PM

 


تركيا

تاجر مخدرات

تاجر مخدرات تركى يقتل زوجته

تركى يقتل زوجته

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تركيا تصدر مذكرات اعتقال بحق 86 مدنيا وعسكريا لصلتهم بجولن

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:24 ص

"دقت ساعة الرحيل".. إيمرى يكتب كلمة النهاية فى مشوار محمد الننى مع أرسنال.. مدرب الجانرز ينصح لاعب منتخب مصر بالمغادرة للهروب من جحيم الدكة.. وعملاقا تركيا الملاذ الأخير أمام "ابن الغربية" لتفادى التجميد

الجمعة، 23 أغسطس 2019 11:00 ص

تعرف على الملكة تامارا بعد العثور على تابوت أثرى فى تركيا منسوب لحفيدتها

الجمعة، 23 أغسطس 2019 12:00 ص

الخارجية السورية : تركيا تتحمل المسؤولية الكاملة لما سيجرى فى إدلب

الخميس، 22 أغسطس 2019 02:44 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

اتحاد الكرة: نفاضل بين 6 مدربين لقيادة المنتخب.. والحسم الثلاثاء المقبل

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

عمرو الجناينى: تطبيق "تقنية الفيديو" فى الدور الثانى بالدورى

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

قمة نارية بين ليفربول وأرسنال لفض اشتباك الصدارة فى الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود هجوم الريدز.. استمرار غياب أليسون.. أوباميانج ولاكازيت أسلحة المدفعجية.. صمود أنفيلد يهدد طموحات الجانرز.. والتاريخ ينتظر فيرمينو

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

ثروت سويلم يعلن تقديم استقالته من اتحاد الكرة.. والجناينى يوافق

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

إفلاس إعلام الإخوان وسرقة المحتوى فى كاريكاتير اليوم السابع

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

عامر حسين يتقدم باستقالته رسمياً من رئاسة لجنة المسابقات

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

شاهد.. سجدة محمد رمضان على المسرح بعد نجاح حفله بالساحل الشمالى

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

أستون فيلا يحصد أول 3 نقاط فى الدورى الإنجليزي.. الفيلانز يكسر حاجز النحس ويقهر إيفرتون بثنائية.. نجم مانشستر يونايتد السابق: تريزيجيه أرهق دفاع التوفيز مع جوتا وويسلى.. وأحمد المحمدى يسجل الظهور الـ90 مع ناديه

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

س و ج.. تعرف على تطورات مفاوضات الأهلي مع خليفة لاسارتى؟

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

"أحلام تبلك جمهورها".. تريند جديد بعد حملة بلوكات من المطربة لمنتقديها

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

التعليم: الصف الثانى الثانوى العام المقبل سنة نقل وليست تراكمية

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

شوبير يعلن رحيل أزارو عن الأهلى خلال 48 ساعة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة