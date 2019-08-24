بعد إخلاء سبيله.. صحيفة تركية: تاجر مخدرات يطلق الرصاص على زوجته ويفر هاربا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أقدم تاجر مخدرات تركى يدعى، أسان جول 45 عاما والذى قد تم إخلاء سبيله قبل 10 أيام من السجن بمدينة بورصة بإطلاق الرصاص زوجته التى تدعى سردارت بعد مشاداة بينهما داخل المنزل.

ووفقا لصحيفة جمهوريت التركية، تم اعتقال الجانى الذى هرب أثناء اختباءه بإحدى الحدائق، ووقع الحادث فى شقة فى حى توبراكلى بمنطقة حاجى سيف الدين، أثناء مشاداة غير معلومة السبب بين الزوجة والزوج الذى قد تم إخلاء سبيله من السجن بتهمة الاتجار بالمخدرات.

ووفقا لاعترافات الجانى فإنه بعد احتدام النقاش قد أخرج مسدسه وأطلق عليها وابل من الرصاص، وفر هاربا من موقع الحادث وترك المجنى عليها (زوجته) غارقة فى دمائها على الأرض.

وقالت الصحيفة، قام السكان بالاتصال بالشرطة والاسعاف بعد سماع صوت الرصاص، وتم نقل المجنى عليها الى مستشفى بورصة التعليمى البحثى، وفقا لتقرير المستشفى فإن حالة المجنى عليها غير حرجة وقد أصيبت بطلقات فى ساقها وتتلقى العلاج.