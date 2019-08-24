برلمانى روسى : موسكو تطرح سياسة واشنطن فى مجال التسلح أمام الأوروبيين

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أعلن رئيس لجنة الشئون الدولية بمجلس "الدوما " الروسي، ليونيد سلوتسكي، أن ( موسكو ) تعتزم إثارة ما أسماها "السياسة العدوانية " الأمريكية لتدمير نظام الحد من الأسلحة ، خلال جلسات "الخريف " المقبل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وأضاف سلوتسكي - في تصريح صحفي اليوم،السبت، أن روسيا دعت دائما إلى تعزيز الاستقرار والأمن العالميين، وأنها تدافع عن ذلك باستمرار.

وأشار إلى أنه يتعين على البرلمانيين الأوروبيين إعلان موقفهم بقوة ، وبذل قصارى جهدهم لمنع حدوث أزمة صواريخ أخرى ، مجددا الاتهام إلى ( واشنطن ) بالمسئولة عن إنهاء معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى.

وأوضح أن التجارب الأمريكية التي أجريت في 18 أغسطس الجاري على صاروخ أرضي "مجنح " يصل مداه إلى أكثر من خمسمائة كيلومتر تثبت بشكل لا لبس فيه الانتهاك المستمر من قبل الجانب الأمريكي لمعاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ، لافتا إلى أن (واشنطن ) خططت منذ فترة لتدمير المعاهدة المذكورة لضمان تفوقها العسكري.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت يوم،الإثنين، الماضي عن تجربة إطلاق صاروخ "مجنح " يزيد مداه على خمسمائة كيلومتر ، وذلك لأول مرة منذ انسحابها من معاهدة الصواريخ في الثاني من أغسطس الجاري .