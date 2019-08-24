بالأسماء.. إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم سيارتين بالعلمين

مطروح _ حسن مشالي

أصيب 6 أشخاص من مدينة العلمين، بإصابات متنوعة، إثر حادث تصادم سيارتين، بعد طريق السكة الحديد بالعلمين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

استقبل مستشفى العلمين، فتح الله احمد محمد 48 سنة مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ومحمد فتح الله احمد " 4 سنوات" مصاب بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وأميرة فتح الله احمد " 6 سنوات" مصابة كدمات وسجحات متعددة بالجسم، وإيمان فتح الله احمد محمد "عامان" مصابة باشتباه pc وجرح رضي بفروه الرأس وكدمات وسجحات متعددة بالجسم، ودعاء جمال عبد الوارث" 33 سنة" مصابة بكدمات وسجحات متعددة بالجسم، وأمل فتح الله احمد" 8 سنوات" مصابة باشتباه pc واشتباه كسر بالفقرات العنقية وكدمات وسجحات متعددة بالجسم.

تم تقديم الإسعافات الأولية وعلاج المصابين، وإخطار النيابة العامة للتحقيق في ملابسات الحادث.