انخفاض الجلوكوز بالدم مش معناه إصابتك بالسكر.. اعرف الأسباب

كتبت هند عادل

انخفاض مستوى السكر فى الدم قد يكون أكثر خطرا من ارتفاع مستواه، وقد يصل الأمر إلى الدخول فى غيبوبة.

ووفقا لموقع " medicalnewstoday" هناك عدة أعراض تؤكد انخفاض مستوى السكر بالدم، وهى عدم انتظام ضربات القلب، الإرهاق، شحوب الجلد، الارتعاش، القلق،عرق غزير، الجوع، التهيج، الشعور بالوخز بالفم، البكاء أثناء النوم.

وهناك اعراض أكثر خطورة تؤكد وجود انخفاض شديد في مستوى السكر بالدم، وهى اضطرابات إبصارية مثل عدم وضوح الرؤية،التلعثم فى الكلام، فقدان الوعي.

ولا يعنى انخفاض مستوى السكر بالدم أن الشخص مصاب بمرض السكر، وفى هذه الحاله يمكن السيطرة على انخفاض مستوى السكر بشرب العصير أو المشروبات العادية أو أكل الحلوى أو تناول أقراص الجلوكوز، ولكن فى حالة عدم الشعور بتحسن عند القيام بذلك يجب استشارة الطبيب فورا.

سكر الجلوكوز هو مصدر الطاقة الرئيسي للجسم ويمنح الخلايا الطاقة التي تحتاج إليها للعمل بصورة صحيحة، وقد تؤدى بعض العادات الخاطئة يوميا إلى انخفاض مستوى الجلوكوز فى الدم، وأهمها عدم الأكل عدة ساعات مما يعرض الجسم لفقدان الكمية الكافية التى يحتاجها لإنتاج الطاقة.

هناك بعض الأمراض التى يمكن أن تؤدي إلى انخفاض مستوى السكر بالدم مثل أمراض الكبد الحادة، أيضا أمراض الكلى، بالإضافة إلى نقص الهرمونات فيمكن أن تؤدي بعض اضطرابات الغدد الكظرية والنخامية إلى نقص الهرمون الرئيسي الذي يقوم بتنظيم إنتاج الجلوكوز وقد يصاب الأطفال بنقص السكر في الدم إذا كانوا يعانون من نقص هرمون النمو.