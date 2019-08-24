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اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجارى

السبت، 24 أغسطس 2019 05:00 ص
اليابان وأمريكا تتوصلان لإطار اتفاق تجارى شينزو آبي
رويترز

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 قالت صحيفة نيكي التجارية اليابانية اليوم السبت إن الولايات المتحدة واليابان توصلتا إلى الإطار العام لاتفاق تجاري مع إبقاء الولايات المتحدة للتعريفات الجمركية على السيارات اليابانية ولكن مع خفض طوكيو للتعريفات على لحوم الأبقار والخنازير الواردة من الولايات المتحدة.
 
وأضافت الصحيفة أن الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتزر ووزير الاقتصاد الياباني توشيميتسو موتيجي توصلا للاتفاق يوم الجمعة في واشنطن وسيتم إعلانه خلال اجتماع من المتوقع أن يعقد بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي يوم الأحد على هامش اجتماع قمة مجموعة السبع في باريس بفرنسا.
 
ويأتي هذا التقرير بعد فترة وجيزة من إبلاغ موتيجي الصحفيين في واشنطن إنه ولايتزر حققا "تقدما كبيرا" في محادثاتهما.

دونالد ترامب

الولايات المتحدة

اليابان

شينزو آبي

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