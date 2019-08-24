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الهدوء يعود لقرية جرزا بالعياط بعد ضبط 34 متهما فى مشاجرة

السبت، 24 أغسطس 2019 08:00 ص
الهدوء يعود لقرية جرزا بالعياط بعد ضبط 34 متهما فى مشاجرة مشاجرة - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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عاد الهدوء إلى قرية جرزا بالعياط بعد الاشتباكات التى وعقت بين عائلتين، مما أسفر عن مقتل شخصين، حيث عينت مديرية أمن الجيزة خدمات أمنية بالقرى، حتى تم القبض على 34 متهما، وضبط الأسلحة النارية المستخدمة فى الاشتباكات.

 

وذكر مصدر أمنى أن الخدمات الثابتة ما زالت تتابع الحالة الأمنية بالقرية، لمنع تجدد الاشتباكات بين العائلتين، وحتى ضبط كل المتهمين المتورطين فى الأحداث، ووصل عدد المتهمين المضبوطين من الطرفين إلى 34 متهما، تمت إحالتهم إلى النيابة التى قررت حبسهم على ذمة التحقيق.

 

تلقى مركز شرطة العياط، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جرزا، وانتقل المقدم أحمد صبحى رئيس مباحث مركز شرطة العياط، والرائدان إمام شعلان وباسم هنداوى، وبصحبتهم قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عائلتين، مما أسفر عن مقتل شخصين.

 

وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى هوية عدد من المتهمين، وتم التنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، والقبض على 25 متهما بحوزتهم 4 بنادق آلية، وكمية من الذخيرة، كما تم تحديد أماكن هروب عدد من المتهمين، وضبط 9 آخرين ليصل عدد المتهمين المضبوطين إلى 34 متهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.


قرية جرزا

اشتباكات عائلتين

خصومة ثأرية

مركز العياط

امن الجيزة

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