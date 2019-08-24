المشدد 5 سنوات لمتهم وبراءة 3 آخرين بقضية "أحداث عنف الطالبية"

كتب إيهاب المهندس

قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، اليوم السبت، بالسجن المشدد 5 سنوات لمتهم، وبراءة 3 آخرين إعادة إجراءات محاكمتهم بأحداث العنف التى شهدتها منطقة الطالبية.

وصدر الحكم بعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة بسكرتارية محمد الجمل وأحمد مصطفى.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم تهم حيازة أسلحة نارية، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع فى القتل، والانضمام لجماعة اسست على خلاف أحكام القانون.