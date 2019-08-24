القبض على المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق بالشرقية

الشرقية - فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، اليوم، من القبض على المتهمين بسرقة فيلا سفير سابق، كائنة بعزبة شوقى دائرة مركز مشتول السوق، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "حازم أ" مدير مبيعات بإحدى الشركات، و"نجل سفير أسبق لدى إحدى الدول العربية، بسرقة فيلته الكائنة بعزبة شوقي. وأفاد بأنه تم سرقة 8 مراوح سقف ومولد كهرباء متوسط ومولد كهرباء صغير، ومحول كهرباء وتليفزيون وجهاز فيديو وريسفير وسخان، وثلاجتين وغسالة أتوماتك وبوتاجاز مسطح وأنبوبة غاز ومكنسة ودفاية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى، ضم الرائد أحمد بنديري، رئيس مباحث مركز مشتول السوق، ومعاونيه، برئاسة العقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، وتم تحديد الجناة وضبطهم وهم "اسلام أيمن ر" 20 سنة عامل زراعى مقيم بندر مشتول وسبق اتهامه فى قضيايا سرقات و" أحمد ف ع ح" 18 سنة مقيم بندر مشتول، و" فارس ع ال ح" 18 سنة نجار مسلح ومقيم عزبة شوقي، و" وحيد أ ج " و" كريم ع ال م" و" عماد س ر م س" 31 سنة عاطل ومقيم نوب طحا شبين القناطر، و" كريم ع ف ع" ، وجارى إحالتهم للنيابة العامة.