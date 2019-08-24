العثور على جثة طافية بترعة النعناعية بقرية بهواش فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

عثر أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة بترعة النعناعية فى العقد الثالث من العمر، تم إخطار الشرطة وجارى استخراج الجثة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وتلقى اللواء محمد ناجى مدير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء محمد عمارة مدير المباحث الجنائية، يفيد بعثور أهالى قرية بهواش التابعة لمركز منوف بمحافظة المنوفية، على جثة بترعة النعناعية لشخص فى العقد الثالث من العمر يدعى "رمضان عبد الدايم" ومقيم بقرية مجريا وجارى إستخراج الجثة، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.